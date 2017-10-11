Строевые смотры по переходу на зимнюю форму одежды прошли в Псковском филиале Академии ФСИН

08:48, 11 октября 2017, ПАИ

В Псковском филиале Академии ФСИН России состоялись строевые смотры личного состава в связи с переходом на зимнюю форму одежды. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Первыми строевой смотр прошли курсанты, потом на плац вышли сотрудники образовательной организации. Проверяющие оценивали качество подготовки обмундирования, наличие знаков различия, служебных удостоверений и жетонов у постоянного и переменного состава.

Отметим, что в соответствии с ведомственными требованиями строевые смотры проводятся два раза в год при переходе на летнюю и зимнюю форму одежды. Цель - обеспечение выполнения единых требований к внешнему виду сотрудников уголовно-исполнительной системы.