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Общество

Строевые смотры по переходу на зимнюю форму одежды прошли в Псковском филиале Академии ФСИН

В Псковском филиале Академии ФСИН России состоялись строевые смотры личного состава в связи с переходом на зимнюю форму одежды. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Фото пресс-службы образовательной организации

Фото пресс-службы образовательной организации

Первыми строевой смотр прошли курсанты, потом на плац вышли сотрудники образовательной организации. Проверяющие оценивали качество подготовки обмундирования, наличие знаков различия, служебных удостоверений и жетонов у постоянного и переменного состава.

Фото пресс-службы образовательной организации

Отметим, что в соответствии с ведомственными требованиями строевые смотры проводятся два раза в год при переходе на летнюю и зимнюю форму одежды. Цель - обеспечение выполнения единых требований к внешнему виду сотрудников уголовно-исполнительной системы.

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