Электронные заявления на пенсию оформили почти 7 тысяч жителей Псковской области

10:35, 11 октября 2017, ПАИ

На сегодняшний день 6 тыс. 699 жителей Псковской области оформили электронные заявления о назначении пенсии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального Отделения Пенсионного фонда РФ.

С 1 января 2015 года страховая пенсия по старости формируется в пенсионных коэффициентах или в баллах. Чем больше баллов, тем выше размер страховой пенсии. Количество баллов зависит от стажа, заработной платы и суммы страховых взносов, перечисленных за сотрудника его работодателем. Для получения права на страховую пенсию в 2017 году необходимо иметь не менее 8 лет стажа и 11,4 пенсионных баллов.

Максимальное количество пенсионных баллов, которое можно получить за 2017 год, составляет 8,26.

Управляющий Отделением ПФР по Псковской области Наталья Мельникова отметила, что федеральным законом предусмотрено поэтапное увеличение ключевых элементов пенсионной формулы – до 30 баллов и 15 лет стажа к 2024 году: ежегодно параметры будут изменяться, и гражданину, который собирается на пенсию, необходимо следить за тем, чтобы его заработанные права соответствовали необходимым требованиям.

«Осуществлять контроль за формированием своих пенсионных прав можно в любое удобное время в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР. Там же можно рассчитать примерный размер будущей пенсии на основе имеющихся данных», - отметили в Фонде.

Напомним, что направить заявление в ПФР об установлении пенсии также можно используя электронный сервис Личный кабинет гражданина на нашем сайте. После подачи заявления о назначении пенсии специалисты ПФР уведомят будущего пенсионера о принятом заявлении.

По всем вопросам специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «Горячей линии» ОПФР: 8-800-775-7950.