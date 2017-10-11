Прокуратура Великих Лук обязала городские власти отремонтировать шесть участков дорог

10:29, 11 октября 2017, ПАИ

Прокуратура Великих Лук установила, что отдельные участки улично-дорожной сети города не отвечают требованиям ГОСТа Р 50597-93 по эксплуатационному состоянию автомобильных дорог, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, участки дорог содержат просадки, выбоины, отклонения крышек люков относительно уровня дорожного покрытия на них превышают допустимые значения. В связи с этим, прокурор города обратился в суд с исковым заявлением.

Великолукский городской суд удовлетворил требования прокурора, обязав администрацию города привести шесть участков дорожной сети в соответствие с требованиями федерального законодательства.