0
10:44
12,8 млн рублей на выплаты по случаю рождения третьего ребёнка дополнительно получит Псковская область
14:11
В Псковской области практически нет «робингудов»
12:52
Деловая миссия Ассоциации кластеров и технопарков проходит в Великих Луках
22:41
300 кг овощей и яблок не попали в Псковскую область из Белоруссии
09:35
Псковская область получит 200 млн рублей на модернизацию объектов агропромышленного комплекса
18:08
Железнодорожный путь планируется построить вблизи псковской ОЭЗ «Моглино»
22:04
С 1 января 2018 года МРОТ увеличат до 9 489 рублей
Еще новости
Экономика

12,8 млн рублей на выплаты по случаю рождения третьего ребёнка дополнительно получит Псковская область

В бюджет Псковской области дополнительно поступят 12 млн 880 тысяч рублей на софинансирование расходных обязательств, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей. Об этом сообщается на сайте Правительства РФ.

Отметим, что федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» распределены в 2017 году субсидии бюджетам 50 субъектов Федерации с неблагоприятной демографической ситуацией на софинансирование расходных обязательств, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей, в общем объёме 15 млрд 825,4 млн рублей. Такие ежемесячные выплаты предусмотрены Указом Президента от 7 мая 2012 года №606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации».

По информации Минтруда России, в ряде субъектов Федерации увеличилось по сравнению с прогнозными данными количество детей, в связи с рождением которых производится выплата.

В связи с этим подписанным распоряжением распределены дополнительные субсидии на софинансирование выплаты 25 субъектам Федерации в объёме 526,3 млн рублей из средств, зарезервированных на эти цели Минфину России в федеральном бюджете на 2017 год. Таким образом, общий объём субсидий из федерального бюджета на эти цели составит 16 млрд 351,7 млн рублей.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 5 октября.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

12,8 млн рублей на выплаты по случаю рождения третьего ребёнка дополнительно получит Псковская область
11 октября 2017
12,8 млн рублей на выплаты по случаю рождения третьего ребёнка дополнительно получит Псковская область
В Псковской области практически нет «робингудов»
10 октября 2017
В Псковской области практически нет «робингудов»
Деловая миссия Ассоциации кластеров и технопарков проходит в Великих Луках
06 октября 2017
Деловая миссия Ассоциации кластеров и технопарков проходит в Великих Луках
300 кг овощей и яблок не попали в Псковскую область из Белоруссии
05 октября 2017
300 кг овощей и яблок не попали в Псковскую область из Белоруссии
Псковская область получит 200 млн рублей на модернизацию объектов агропромышленного комплекса
04 октября 2017
Псковская область получит 200 млн рублей на модернизацию объектов агропромышленного комплекса 2
Железнодорожный путь планируется построить вблизи псковской ОЭЗ «Моглино»
02 октября 2017
Железнодорожный путь планируется построить вблизи псковской ОЭЗ «Моглино» 1
С 1 января 2018 года МРОТ увеличат до 9 489 рублей
28 сентября 2017
С 1 января 2018 года МРОТ увеличат до 9 489 рублей 5
Почти на 856 млн рублей выросли доходы бюджета Псковской области на текущий год
28 сентября 2017
Почти на 856 млн рублей выросли доходы бюджета Псковской области на текущий год 8

Идет загрузка...