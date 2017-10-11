12,8 млн рублей на выплаты по случаю рождения третьего ребёнка дополнительно получит Псковская область

10:44, 11 октября 2017, ПАИ

В бюджет Псковской области дополнительно поступят 12 млн 880 тысяч рублей на софинансирование расходных обязательств, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей. Об этом сообщается на сайте Правительства РФ.

Отметим, что федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» распределены в 2017 году субсидии бюджетам 50 субъектов Федерации с неблагоприятной демографической ситуацией на софинансирование расходных обязательств, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей, в общем объёме 15 млрд 825,4 млн рублей. Такие ежемесячные выплаты предусмотрены Указом Президента от 7 мая 2012 года №606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации».

По информации Минтруда России, в ряде субъектов Федерации увеличилось по сравнению с прогнозными данными количество детей, в связи с рождением которых производится выплата.

В связи с этим подписанным распоряжением распределены дополнительные субсидии на софинансирование выплаты 25 субъектам Федерации в объёме 526,3 млн рублей из средств, зарезервированных на эти цели Минфину России в федеральном бюджете на 2017 год. Таким образом, общий объём субсидий из федерального бюджета на эти цели составит 16 млрд 351,7 млн рублей.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 5 октября.