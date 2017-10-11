300 млн рублей получит Псковская область на строительство и ремонт дорог

14:42, 11 октября 2017, ПАИ

Псковская область получит 300 млн. рублей на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения», которое направлено на достижение целевых показателей региональных программ по осуществлению крупных особо важных для социально-экономического развития РФ проектов Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на сайте Правительства РФ.

Всего в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» между субъектами РФ распределены межбюджетные трансферты на общую сумму 9,857 млрд рублей. В частности, 11 регионов получили в общей сложности 1,435 млрд рублей на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений, 9 субъектам Федерации выделены 3,843 млрд рублей на реализацию крупных, особо важных для социально-экономического развития России проектов.

На приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения между 17 регионами поделили 2,579 млрд рублей.

На финансирование проектов, реализуемых с применением механизмов государственно-частного партнёрства, направлены 2 млрд рублей. Их получит Хабаровский край.