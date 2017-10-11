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Очевидцы наезда на пешехода разыскиваются в Великих Луках

В Великих Луках разыскиваются очевидцы наезда на пешехода, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Авария произошла 9 октября около 19:00 у дома по улице Мотористов. Там неустановленный водитель транспортного средства (предположительно ВАЗ-2105 или ВАЗ-2107 темно-синего  цвета) совершил наезд на 37-летнего мужчину, который шёл по краю проезжей части в попутном направлении.

Очевидцев ДТП и граждан, располагающих информацией о произошедшем, просят обратиться по телефону в Великих Луках: (811-53) 5-27-94 или 02.

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