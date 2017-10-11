Бутылку коньяка за 8 тысяч рублей похитил из магазина псковский подросток

10:56, 11 октября 2017, ПАИ

Бутылку коньяка за 8 тысяч рублей похитил из магазина псковский подросток. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из магазина на Рижском проспекте совершена кража. Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 16-летнего гражданина, который похитил с прилавка бутылку коньяка стоимостью более 8000 рублей и толстовку.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.