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Общество

Драгоценности на 20 тысяч рублей похитил безработный у великолучанки

В Великих Луках полиция задержала гражданина, подозреваемого в совершении грабежа 10 октября в доме по улице Новоселенинской.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, находясь в гостях, 37-летний безработный, ранее неоднократно судимый горожанин с применением насилия открыто похитил золотую цепочку с двумя золотыми кулонами у 46-летней хозяйки квартиры, а затем скрылся. По предварительным данными, причиненный ущерб составил 20 тысяч рублей.

Вскоре стражи порядка задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

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