Нелегальный алкоголь обнаружила прокуратура в куньинском магазине

11:04, 11 октября 2017, ПАИ

В магазине «Пирамида» ООО «Трек» в Куньинском районе прокуратура обнаружила алкогольную продукцию с нанесёнными на федеральные специальные и акцизные марки штриховыми кодами, сведения о которых отсутствуют в единой государственной информационной системе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в магазине отсутствовали документы, удостоверяющие легальность производства и оборота алкогольной продукции: сертификат или декларация о соответствии алкогольной продукции требованиям технических регламентов, справки к товарно-транспортным накладным.

В прокуратуре отметили, что по подпунктам 12, 13 пункта 2 статьи 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», запрещена розничная продажа алкогольной продукции без сопроводительных документов, без предоставления покупателю документа с наличием на нем штрихкода, содержащего сведения о факте фиксации информации о розничной продаже алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Материал проверки направлен в отделение полиции по Куньинскому району для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности по части 2 статьи 14.16 КоАП РФ (оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота). Рассмотрение материала и реальное устранение нарушений закона прокуратура района взяла на контроль.