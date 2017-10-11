Программу «Формирование комфортной городской среды» обсудили в Пскове

11:22, 11 октября 2017, ПАИ

В Пскове состоялась очередная встреча в Клубе председателей советов многоквартирных домов, которую провел депутат Псковской городской Думы 6-го созыва Валерий Тюменцев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Основной темой повестки дня стала программа «Формирование комфортной городской среды» на пятилетний период. На вопросы председателей отвечал начальник Управления городского хозяйства администрации города Алексей Захаров. Он напомнил об основных требованиях к подаче заявки на ремонт дворовой территории, обратил внимание на то, что заявка должна быть подана не позднее 31 октября.

Алексей Захаров подчеркнул: «Одним из обязательных требований участия в программе является наличие председателя совета дома, но далеко не во всех домах избран председатель, и это затрудняет взаимодействие по вопросам благоустройства». По мнению начальника УГХ, клуб как площадка для обмена информацией незаменим, возможно, его следует создать и в социальных сетях для оперативного информирования собственников. Также Алексей Захаров заверил, что ремонтные работы во дворах будут приниматься только после подтверждения жителями их качества.

Депутат ПГД Валерий Тюменцев попросил отметить прозвучавшие нарекания в адрес подрядчиков в протоколе встречи и обещал проконтролировать решение обозначенных вопросов.

Кроме того, председатели советов МКД высказали ряд претензий к работе управляющих организаций, и попросили пригласить их представителей, а также специалистов Государственного комитета Псковской области по строительному и жилищному надзору, на следующую встречу, которая состоится 7 ноября, в конференц-зале бизнес-центра на улице Максима Горького, 6а.