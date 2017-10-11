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Общество

Мошенники вымогают деньги у псковичей за участие в празднике «Маленький чемпион»

Участников семейного праздника «Маленький чемпион», который пройдёт 29 октября в Пскове, просят быть внимательными и не переводить незнакомым людям деньги. Как сообщили Псковскому агентству информации в редакции «Комсомольской правды – Псков», выступившей организатором мероприятия, 10 октября одной из участниц фестиваля поступило сообщение в социальной сети: неизвестная девушка представилась куратором по сбору средств и затребовала у псковички 2300 рублей за участие.

Отметим, реальная сумма организационного взноса составляет всего 300 рублей. Эти средства организаторами направляются на приобретение грамот для 84 малышей, украшение зала, оплату дежурства на площадке медиков, гонорары ведущему и фотографам.

Молодая мама засомневалась в законности сбора такой большой суммы денег и связалась с организаторами. Те подтвердили, что названный «куратор» к проекту отношения не имеет.

Вскоре маме участника поступило второе сообщение, но уже с другого аккаунта. Мошенница попросила перевести на банковскую карту 500 рублей. Сканы переписки с ней также передали организаторам.

Сотрудники редакции «Комсомолки» просят всех, кто стал жертвой этих мошенников, к кому они обращались с предложениями об оплате взносов, сообщить об этих фактах по телефону (8112) 57-39-97 или электронной почте info@pskovkp.ru.

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