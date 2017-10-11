После открытия нового Псковского перинатального центра пациенток не будут переводить в облбольницу
Существенным отличием нового здания Псковского перинатального центра, строительство которого должно завершиться до конца 2017 года, будет отделение для второго этапа выхаживания новорожденных. Об этом рассказал главврач учреждения Сергей Сукманюк в ходе выездного заседания общественного совета при областном госкомитете по здравоохранению и фармации 11 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
По его словам, сейчас, чтобы выходить новорожденных, в некоторых случаях пациенток с детьми приходится переводить без выписки в детскую областную больницу. «Когда будет развернуто в новом здании это отделение, отпадет такая необходимость», — сказал Сукманюк.
Также он напомнил краткую историю Псковского перинатального центра, 3 корпуса которого были построены в 1989 год — первоначально для приёма родов у женщин из Пскова и Псковского района. По словам главврача, сегодня перинатальный центр — это учреждение, в котором проходит 60 % всех родов в области, теперь здесь работают с жительницами всех районов и Великих Лук.
Также Сергей Сукманюк подчеркнул, что Псковский перинатальный центр — это единственное в регионе подобное учреждение: сюда целенаправленно поступают пациентки с самой тяжелой патологией, здесь же находится единственное полноценное отделение детской реанимации в регионе. Также в центре есть специалисты, оборудование, и материалы для оказания помощи маловесным детям.
В прошлом году в Псковском перинатальном центре прошло 4 тыс. 159 родов - максимальное количество за всю историю учреждения.