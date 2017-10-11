После открытия нового Псковского перинатального центра пациенток не будут переводить в облбольницу

13:09, 11 октября 2017, ПАИ

Существенным отличием нового здания Псковского перинатального центра, строительство которого должно завершиться до конца 2017 года, будет отделение для второго этапа выхаживания новорожденных. Об этом рассказал главврач учреждения Сергей Сукманюк в ходе выездного заседания общественного совета при областном госкомитете по здравоохранению и фармации 11 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, сейчас, чтобы выходить новорожденных, в некоторых случаях пациенток с детьми приходится переводить без выписки в детскую областную больницу. «Когда будет развернуто в новом здании это отделение, отпадет такая необходимость», — сказал Сукманюк.

Также он напомнил краткую историю Псковского перинатального центра, 3 корпуса которого были построены в 1989 год — первоначально для приёма родов у женщин из Пскова и Псковского района. По словам главврача, сегодня перинатальный центр — это учреждение, в котором проходит 60 % всех родов в области, теперь здесь работают с жительницами всех районов и Великих Лук.

Также Сергей Сукманюк подчеркнул, что Псковский перинатальный центр — это единственное в регионе подобное учреждение: сюда целенаправленно поступают пациентки с самой тяжелой патологией, здесь же находится единственное полноценное отделение детской реанимации в регионе. Также в центре есть специалисты, оборудование, и материалы для оказания помощи маловесным детям.

В прошлом году в Псковском перинатальном центре прошло 4 тыс. 159 родов - максимальное количество за всю историю учреждения.