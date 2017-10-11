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Общество

Сергей Сукманюк: Еще один перинатальный центр Пскову не нужен

«Нам еще один перинатальный центр просто физически не нужен, затраты на его оснащение непосильны и не нужны», - заявил главный врач Псковского перинатального центра Сергей Сукманюк. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания общественного совета при госкомитете области по здравоохранению и фармации 11 октября, где один из участников поднял вопрос строительства второго перинатального центра в Пскове.

По словам Сергея Сукманюка, по всей России идет снижение количества родов по сравнению с прошлым годом, нагрузка на медработников уменьшается, в том числе, и в Псковской области. «Сказать, что нагрузки запредельные на врачей, — такого нет», - отметил он.

Сергей Сукманюк подтвердил, что в перинатальном центре существует дефицит кадров, но подчеркнул, что отделение детской неонатальной реанимации практически укомплектовано, несмотря на то, что таких врачей в Псковской области мало. «Благодаря «подъемным» выплатам и предоставленному жилью удалось привлечь самых дефицитных специалистов», - сказал главврач.

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