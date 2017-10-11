Ведомственная проверка пройдёт 11 октября в Псковском перинатальном центре

12:11, 11 октября 2017, ПАИ

Сегодня, 11 октября, в Псковском перинатальном центре пройдёт ведомственная проверка. Об этом сообщил главный врач медицинского учреждения Сергей Сукманюк на заседание общественного совета при Государственном комитете области по здравоохранению и фармации.

По его словам, проверка начнётся в 15:00, по её итогам будут озвучены результаты.

Напомним, что поводом для проведения ведомственной проверки в перинатальном центре стало размещённое в социальной сети «Фейсбук» сообщение молодой мамы — корреспондента ВГТРК «Псков» Ольги Сигалаевой (Лосской). В нём она рассказывала о личном опыте нахождения в этом медицинском учреждении.