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Общество

Ведомственная проверка пройдёт 11 октября в Псковском перинатальном центре

Сегодня, 11 октября, в Псковском перинатальном центре пройдёт ведомственная проверка. Об этом сообщил главный врач медицинского учреждения Сергей Сукманюк на заседание общественного совета при Государственном комитете области по здравоохранению и фармации.

По его словам, проверка начнётся в 15:00, по её итогам будут озвучены результаты.

Напомним, что поводом для проведения ведомственной проверки в перинатальном центре стало размещённое в социальной сети «Фейсбук» сообщение молодой мамы — корреспондента ВГТРК «Псков» Ольги Сигалаевой (Лосской). В нём она рассказывала о личном опыте нахождения в этом медицинском учреждении.

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