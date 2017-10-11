Без учёта младенческой смертности вне медучреждений Псковская область находится на уровне европейских стран — Сукманюк

12:34, 11 октября 2017, ПАИ

Без учёта младенческой смертности вне медучреждений Псковская область по этому показателю соответствовала бы уровню развитых европейских стран, заявил главврач Псковского перинатального центра Сергей Сукманюк. Об этом корреспондент Псковского агентства информации передаёт с выездного заседания общественного совета при областном госкомитете по здравоохранению и фармации в Псковском перинатальном центре, которое проходит сегодня, 11 октября.

Сергей Сукманюк отметил, что в регионе показатель младенческой смертности ниже среднероссийского и составляет 4,7 промилле.

«Нужно четко понимать, что это смертность младенцев до года, и далеко не всегда врачи могут влиять на уровень этой смертности», — пояснил Сукманюк. Из всех смертей детей в возрасте до 1 года, по его словам, 40 % произошли вне медучреждений. «Убрать эти случаи — и Псковская область могла бы выйти на уровень развитых европейских стран по младенческой смертности», — отметил главврач перинатального центра.