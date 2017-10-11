Движение по улице Кузнецкой в Пскове будет ограничено 12 октября

12:59, 11 октября 2017, ПАИ

12 октября с 6:00 до 12:00 в Пскове будет временно ограничено дорожное движение по улице Кузнецкой на участке от площади Победы до улицы Спортивной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По информации Управления городского хозяйства, дорожное движение будет перекрыто в связи с проведением противоаварийных работ. Администрация города Пскова просит учитывать данные обстоятельства и заблаговременно планировать альтернативные маршруты следования.