Главврач перинатального центра о жалобах на работу учреждения: Персонал взбудоражен и во многом не согласен

12:37, 11 октября 2017, ПАИ

Сотрудники Псковского перинатального центра болезненно относятся к жалобам на их работу и со многим не согласны, заявил главный врач лечебного учреждения Сергей Сукманюк на заседании общественного совета при Госкомитете Псковской области по здравоохранению и фармации 11 октября. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Сукманюк рассказал, что комитет «интенсивно взялся за выяснение ситуации, учитывая многочисленные анонимные комментарии под статьями в электронных СМИ». Отметим, что речь идёт о посте молодой мамы — корреспондента ГТРК «Псков» Ольги Сигалаевой (Лосской), в котором она поделилась личным опытом пребывания в перинатальном центре.

«Коллектив очень болезненно отнёсся к этому. Персонал взбудоражен и во многом не согласен», - заявил главный врач центра, добавив, что председатель госкомитета области по здравоохранению Игорь Потапов уже встретился со всеми участниками описанной истории.

Сергей Сукманюк сообщил также, что медики категорически отрицают произошедшее, да и он сам «не встречался с такими фактами, как грубая нецензурная брань со стороны медиков». «Все эти охаивания медицины в итоге ведут к тому, что жители области начинают относиться к людям в белых халатах неадекватно», - подчеркнул он, связав эту ситуацию «неадекватного отношения» с последующими нападениями на медицинский персонал.

Юрист, представляющий интересны Ольги Сигалаевой, рассказала, что к ней обратились ещё более 90 женщин с жалобами на сотрудников перинатального центра. 8 из них, по ее словам, готовы обратиться в суд и прокуратуру.

Сергей Сукманюк напомнил, что его приёмная всегда открыта для посетителей. «Сотрудники, которые допускали неэтичные вещи, наказывались с помощью дисциплинарных взысканий», - отметил он и добавил, что часто жалобы бывают необоснованными. «Сотни женщин уходят довольными, они не пишут никуда», - сказал главврач.

По его словам, сотрудников центра зачастую огульно обвиняют в непрофессионализме. «Откуда тогда такие показатели [у перинатального центра] хорошие?» - спросил он.