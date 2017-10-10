Избирательная система Псковской области продолжает совершенствоваться
Совет председателей избирательных комиссий Псковской области разработал предложения по дальнейшему совершенствованию избирательного законодательства региона. По мнению специалистов, это необходимо для ограничения злоупотреблений правом досрочно голосовать на выборах в органы местного самоуправления и органы государственной власти. Встреча, посвящённая этим вопросам, состоялась сегодня, 11 октября в Острове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.
Члены Совета также обсудили технологию QR-кода, который применялся в Псковской области в единый день голосования, разобрали примеры по её применению, обсудили возникшие проблемы с тем, чтобы затем распространить опыт на выборах президента в 2018 году.
Коллегия профессиональных организаторов выборов рассмотрела вопросы, связанные с анализом организации общественного наблюдения на выборах в единый день голосования, изучила предложения и замечания общественных организаций.
Члены Совета наделили полномочиями почетного председателя Совета председателей избирательных комиссий Псковской области свою коллегу Марию Жемчужину, которая проработала в избирательной системе более 40 лет и награждена почетным знаком ЦИК России «За заслуги в организации выборов».
Председатель областной избирательной комиссии Николай Цветков, отметил, что созданный по инициативе председателей комиссий Совет при региональном избиркоме «стал серьезной площадкой для обсуждения, обмена мнениями и проведения консультаций с организаторами выборов, каждый из которых на своих местах получил неоценимый практический опыт».