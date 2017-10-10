Избирательная система Псковской области продолжает совершенствоваться

13:21, 11 октября 2017, ПАИ

Совет председателей избирательных комиссий Псковской области разработал предложения по дальнейшему совершенствованию избирательного законодательства региона. По мнению специалистов, это необходимо для ограничения злоупотреблений правом досрочно голосовать на выборах в органы местного самоуправления и органы государственной власти. Встреча, посвящённая этим вопросам, состоялась сегодня, 11 октября в Острове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Члены Совета также обсудили технологию QR-кода, который применялся в Псковской области в единый день голосования, разобрали примеры по её применению, обсудили возникшие проблемы с тем, чтобы затем распространить опыт на выборах президента в 2018 году.

Коллегия профессиональных организаторов выборов рассмотрела вопросы, связанные с анализом организации общественного наблюдения на выборах в единый день голосования, изучила предложения и замечания общественных организаций.

Члены Совета наделили полномочиями почетного председателя Совета председателей избирательных комиссий Псковской области свою коллегу Марию Жемчужину, которая проработала в избирательной системе более 40 лет и награждена почетным знаком ЦИК России «За заслуги в организации выборов».

Председатель областной избирательной комиссии Николай Цветков, отметил, что созданный по инициативе председателей комиссий Совет при региональном избиркоме «стал серьезной площадкой для обсуждения, обмена мнениями и проведения консультаций с организаторами выборов, каждый из которых на своих местах получил неоценимый практический опыт».