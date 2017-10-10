0
19:33
Ещё три претендента на должность сити-менеджера Пскова подали документы
10:36
Законодательные ограничения «недобросовестного» досрочного голосования обсудит совет глав избиркомов Псковской области
16:40
Администрация области предупреждает: Псковичей вовлекают в противоправные действия
14:41
Пресс-завтрак с участниками фестиваля Crescendo (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:26
Андрей Турчак заручился поддержкой Минобрнауки в создании новых мест для школьников
17:28
Акт третий
10:07
Кибердепутаты
Еще новости
Политика

Избирательная система Псковской области продолжает совершенствоваться

Совет председателей избирательных комиссий Псковской области разработал предложения по дальнейшему совершенствованию избирательного законодательства региона. По мнению специалистов, это необходимо для ограничения злоупотреблений правом досрочно голосовать на выборах в органы местного самоуправления и органы государственной власти. Встреча, посвящённая этим вопросам, состоялась сегодня, 11 октября в Острове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Члены Совета также обсудили технологию QR-кода, который применялся в Псковской области в единый день голосования, разобрали примеры по её применению, обсудили возникшие проблемы с тем, чтобы затем распространить опыт на выборах президента в 2018 году.

Коллегия профессиональных организаторов выборов рассмотрела вопросы, связанные с анализом организации общественного наблюдения на выборах в единый день голосования, изучила предложения и замечания общественных организаций.

Члены Совета наделили полномочиями почетного председателя Совета председателей избирательных комиссий Псковской области свою коллегу Марию Жемчужину, которая проработала в избирательной системе более 40 лет и награждена почетным знаком ЦИК России «За заслуги в организации выборов».

Председатель областной избирательной комиссии Николай Цветков, отметил, что созданный по инициативе председателей комиссий Совет при региональном избиркоме «стал серьезной площадкой для обсуждения, обмена мнениями и проведения консультаций с организаторами выборов, каждый из которых на своих местах получил неоценимый практический опыт».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ещё три претендента на должность сити-менеджера Пскова подали документы
10 октября 2017
Ещё три претендента на должность сити-менеджера Пскова подали документы 5
Законодательные ограничения «недобросовестного» досрочного голосования обсудит совет глав избиркомов Псковской области
06 октября 2017
Законодательные ограничения «недобросовестного» досрочного голосования обсудит совет глав избиркомов Псковской области
Администрация области предупреждает: Псковичей вовлекают в противоправные действия
05 октября 2017
Администрация области предупреждает: Псковичей вовлекают в противоправные действия 2
Пресс-завтрак с участниками фестиваля Crescendo (ФОТОРЕПОРТАЖ)
05 октября 2017
Пресс-завтрак с участниками фестиваля Crescendo (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Андрей Турчак заручился поддержкой Минобрнауки в создании новых мест для школьников
04 октября 2017
Андрей Турчак заручился поддержкой Минобрнауки в создании новых мест для школьников 4
Инаугурация Ивана Цецерского на пост главы города Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 сентября 2017
Инаугурация Ивана Цецерского на пост главы города Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12-я сессия Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 сентября 2017
12-я сессия Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Александр Котов: Законопроект Ульяны Михайловой не несет никакой смысловой нагрузки
28 сентября 2017
Александр Котов: Законопроект Ульяны Михайловой не несет никакой смысловой нагрузки

Идет загрузка...