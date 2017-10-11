Более 200 правонарушений совершены в Пскове возле клуба на Рижском с начала года

17:03, 11 октября 2017, ПАИ

В Пскове возле развлекательных заведений, расположенных на Рижском проспекте, 16, с начала 2017 года было выявлено 234 административных правонарушения. Такие цифры озвучил заместитель начальника УМВД России по городу Пскову Дмитрий Чупранков сегодня, 11 октября, на заседании Межведомственной комиссии по противодействию правонарушениям, которое состоялось в администрации Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Дмитрий Чупранков также отметил, что с представителями охранного предприятия и администрацией ночного клуба налажено конструктивное взаимодействие не только для пресечения правонарушений, но и для проведения профилактических рейдов и принятия других мер.

В прошлом месяце также особое внимание органов правопорядка было уделено выявлению правонарушений, связанных с употреблением и незаконным оборотом наркотических средств. Их выявлено 270.

Обсуждение также коснулось мер, предпринимаемых органами правопорядка по установлению личностей организаторов распространения рекламирующих наркотические средства надписи на фасадах зданий. Представители полиции сообщили, что работа в данном направлении ведется. В связи с этим, была сформулирована рекомендация Управлению городского хозяйства администрации города Пскова и управляющим организациям своевременно закрашивать надписи, а также оперативно сообщать о новых граффити на фасадах.

Еще один вопрос повестки дня был посвящен деятельности народных дружин в Пскове за 9 месяцев 2017 года. В настоящее время на территории города работают 4 народных дружины. 393 протокола было составлено по правонарушениям, выявленным дружинниками за текущий год.