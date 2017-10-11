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Общество

Об итогах проверки изоляторов доложил псковский омбудсмен на совещании в УМВД

Об основных итогах проверок изоляторов временно содержания и требований, которые необходимо выполнить в целях обеспечения прав и свобод лиц, содержащихся в этих учреждениях, доложил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов на ежеквартальном совещании в региональном УМВД. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе омбудсмена, на совещание, которое вел заместитель начальника областной полиции Леонид Бураковский,  присутствовали начальник управления охраны общественного порядка УМВД по Псковской области Антон Перук и руководитель подразделения полиции, отвечающий за функционирования изоляторов временного содержания Алексей Федоров, а также заместитель председателя региональной Общественной наблюдательной комиссии  Григорий Матвеев.

Дмитрий Шахов и Григорий Матвеев особо отметили, что за рассматриваемый период, жалоб на условия содержания лиц, подозреваемых, обвиняемых и лиц, подвергнутых административному аресту, которые находились в ИВС полиции в Псковской области не поступало, не было таких обращений и в результате личного общения при проверке соблюдения прав граждан в этих учреждениях.

Дмитрий Шахов отметил, что за проявленный профессионализм при исполнении служебных полномочий будут направлены представления о поощрении по руководителям и сотрудникам ряда ИВС.

По итогам совещания были утверждены планы по проверкам изоляторов временного содержания на 4 квартал 2017 года и рассмотрении жалоб граждан на условия содержания.

В ходе совещания участники заслушали доклад начальника отдела организации охраны, конвоирования и содержания лиц, подозреваемых, обвиняемых и лиц, подвергнутых административному аресту   УМВД по Псковской области Алексея Федорова о состоянии соблюдения прав граждан, находящихся в изоляторах временного содержания, расположенных в Псковской области, а также о работе по приведению в нормативное состояние указанных объектов. Алексей Федоров проинформировал об предварительных итогах, связанных с завершением строительных работ ИВС в Островском районе, а также заключений и рекомендаций Уполномоченного по правам человека и ОНК Псковской области по итогам инспектирования ИВС полиции за 2 и 3 квартал 2017 года.

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