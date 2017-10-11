6
13:40
Была ли врачебная ошибка, должна установить проверка Псковского перинатального центра
12:59
Движение по улице Кузнецкой в Пскове будет ограничено 12 октября
12:02
Мошенники вымогают деньги у псковичей за участие в празднике «Маленький чемпион»
08:30
Российско-белорусская группировка загнала условного противника в болота Псковской области
22:25
В Псковской области работает горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ
20:30
Младшеклассники будут раз в неделю играть в шахматы
18:06
Небольшие дожди пройдут в Псковской области 11 октября
Еще новости
Общество

Наталия Соколова: Роженицы не жаловались на отношение со стороны персонала

Во время обхода роженицы не жаловались на отношение со стороны персонала Псковского перинатального центра, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова на выездном заседании общественного совета при региональном Госкомитете по здравоохранению и фармации 11 октября. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам омбудсмена, перед началом заседания общественники прошли по отделениям центра, побывали в постродовых палатах. «Роженицы говорят, что врачи отзывчивые, ни одного грубого слова, обращение только на «вы», - рассказала Наталия Соколова и добавила, что не услышала от псковичек, с которыми общалась, никаких нареканий. «Все они отмечают, что к ним относятся по-человечески», - уточнила правозащитница.

«В целом моё отношение к услышанному и увиденному — положительное. Но девочки поступали, уже начитавшись публикаций в СМИ, и у них есть некоторое чувство тревоги, которое хотелось бы исключить, - подчеркнула Наталия Соколова. - Важно, чтобы они были уверены в том, что к ним будут относится по-человечески, знали что им окажут профессиональную помощь».

Наталия Соколова поблагодарила персонал за то, что общественникам позволили посмотреть на работу учреждения изнутри, передала слова благодарности от пациенток.

Версия для печати
Комментарии: 6 Обсудить >>>

Была ли врачебная ошибка, должна установить проверка Псковского перинатального центра
11 октября 2017
Была ли врачебная ошибка, должна установить проверка Псковского перинатального центра
Движение по улице Кузнецкой в Пскове будет ограничено 12 октября
11 октября 2017
Движение по улице Кузнецкой в Пскове будет ограничено 12 октября
Мошенники вымогают деньги у псковичей за участие в празднике «Маленький чемпион»
11 октября 2017
Мошенники вымогают деньги у псковичей за участие в празднике «Маленький чемпион» 1
Российско-белорусская группировка загнала условного противника в болота Псковской области
11 октября 2017
Российско-белорусская группировка загнала условного противника в болота Псковской области
В Псковской области работает горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ
10 октября 2017
В Псковской области работает горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ
Младшеклассники будут раз в неделю играть в шахматы
10 октября 2017
Младшеклассники будут раз в неделю играть в шахматы 1
Небольшие дожди пройдут в Псковской области 11 октября
10 октября 2017
Небольшие дожди пройдут в Псковской области 11 октября
Андрей Филатов: Известность, которую даёт премия «Народное признание», - это очень важно
10 октября 2017
Андрей Филатов: Известность, которую даёт премия «Народное признание», - это очень важно 1

Идет загрузка...