Наталия Соколова: Роженицы не жаловались на отношение со стороны персонала

14:03, 11 октября 2017, ПАИ

Во время обхода роженицы не жаловались на отношение со стороны персонала Псковского перинатального центра, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова на выездном заседании общественного совета при региональном Госкомитете по здравоохранению и фармации 11 октября. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам омбудсмена, перед началом заседания общественники прошли по отделениям центра, побывали в постродовых палатах. «Роженицы говорят, что врачи отзывчивые, ни одного грубого слова, обращение только на «вы», - рассказала Наталия Соколова и добавила, что не услышала от псковичек, с которыми общалась, никаких нареканий. «Все они отмечают, что к ним относятся по-человечески», - уточнила правозащитница.

«В целом моё отношение к услышанному и увиденному — положительное. Но девочки поступали, уже начитавшись публикаций в СМИ, и у них есть некоторое чувство тревоги, которое хотелось бы исключить, - подчеркнула Наталия Соколова. - Важно, чтобы они были уверены в том, что к ним будут относится по-человечески, знали что им окажут профессиональную помощь».

Наталия Соколова поблагодарила персонал за то, что общественникам позволили посмотреть на работу учреждения изнутри, передала слова благодарности от пациенток.