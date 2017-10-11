Реорганизация роддомов в районах была оправданной, уверен главврач Псковского перинатального центра

13:00, 11 октября 2017, ПАИ

Реорганизация родильных домов в районах Псковской области была оправданной, считает главный врач Псковского перинатального центра Сергей Сукмаюк. Об этом он заявил на заседании общественного совета при госкомитете области по здравоохранению и фармации 11 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«В каждой деревне невозможно открыть полноценное родильное отделение. Нигде в мире этого нет», - подчеркнул Сергей Сукманюк.

Он также рассказал о новом здании перинатального центра, которое строится в Пскове, будут созданы индивидуальные родильные залы-палаты, где будут проходить партнерские роды.