Реорганизация роддомов в районах была оправданной, уверен главврач Псковского перинатального центра
Реорганизация родильных домов в районах Псковской области была оправданной, считает главный врач Псковского перинатального центра Сергей Сукмаюк. Об этом он заявил на заседании общественного совета при госкомитете области по здравоохранению и фармации 11 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
«В каждой деревне невозможно открыть полноценное родильное отделение. Нигде в мире этого нет», - подчеркнул Сергей Сукманюк.
Он также рассказал о новом здании перинатального центра, которое строится в Пскове, будут созданы индивидуальные родильные залы-палаты, где будут проходить партнерские роды.