0
13:40
Была ли врачебная ошибка, должна установить проверка Псковского перинатального центра
12:59
Движение по улице Кузнецкой в Пскове будет ограничено 12 октября
12:02
Мошенники вымогают деньги у псковичей за участие в празднике «Маленький чемпион»
08:30
Российско-белорусская группировка загнала условного противника в болота Псковской области
22:25
В Псковской области работает горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ
20:30
Младшеклассники будут раз в неделю играть в шахматы
18:06
Небольшие дожди пройдут в Псковской области 11 октября
Еще новости
Общество

Реорганизация роддомов в районах была оправданной, уверен главврач Псковского перинатального центра

Реорганизация родильных домов в районах Псковской области была оправданной, считает главный врач Псковского перинатального центра Сергей Сукмаюк. Об этом он заявил на заседании общественного совета при госкомитете области по здравоохранению и фармации 11 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«В каждой деревне невозможно открыть полноценное родильное отделение. Нигде в мире этого нет», - подчеркнул Сергей Сукманюк.

Он также рассказал о новом здании перинатального центра, которое строится в Пскове, будут созданы индивидуальные родильные залы-палаты, где будут проходить партнерские роды.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Была ли врачебная ошибка, должна установить проверка Псковского перинатального центра
11 октября 2017
Была ли врачебная ошибка, должна установить проверка Псковского перинатального центра
Движение по улице Кузнецкой в Пскове будет ограничено 12 октября
11 октября 2017
Движение по улице Кузнецкой в Пскове будет ограничено 12 октября
Мошенники вымогают деньги у псковичей за участие в празднике «Маленький чемпион»
11 октября 2017
Мошенники вымогают деньги у псковичей за участие в празднике «Маленький чемпион» 1
Российско-белорусская группировка загнала условного противника в болота Псковской области
11 октября 2017
Российско-белорусская группировка загнала условного противника в болота Псковской области
В Псковской области работает горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ
10 октября 2017
В Псковской области работает горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ
Младшеклассники будут раз в неделю играть в шахматы
10 октября 2017
Младшеклассники будут раз в неделю играть в шахматы 1
Небольшие дожди пройдут в Псковской области 11 октября
10 октября 2017
Небольшие дожди пройдут в Псковской области 11 октября
Андрей Филатов: Известность, которую даёт премия «Народное признание», - это очень важно
10 октября 2017
Андрей Филатов: Известность, которую даёт премия «Народное признание», - это очень важно 1

Идет загрузка...