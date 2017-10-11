Новейшие фестивальные фильмы Германии покажут в псковском киноклубе «Молоко и Сено»

13:44, 11 октября 2017, ПАИ

С 12 по 15 октября в Пскове в киноклубе «Молоко и Сено» пройдет Фестиваль немецкого кино. В рамках программы «Немецкое кино: фестиваль зрительских симпатий 2017» будут представлены новейшие фильмы из Германии, которые так и не дошли до российского проката. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в проекте «Ветка» Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Картины являются участниками крупнейших мировых киносмотров, призерами и номинантами премии «Лола» - немецкого аналога «Оскара». Перед каждым сеансом с лекцией выступит консультант фестиваля Немецкого кино в Санкт-Петербурге, кинообозреватель портала Germania Online, кинокритик Ксения Реутова. Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами. Программа организована совместно с Гёте-институтом в Санкт-Петербурге.

Кроме того, 12 октября, в премьерный день Недели Немецкого кино, состоится официальное открытие обновленного киноклуба «Молоко и Сено». Все мероприятия пройдут в медиахолле Театрально-концертной дирекции. Вход свободный.