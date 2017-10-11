Выставка «Разные войны» откроется в псковской галерее «Цех»

18:09, 11 октября 2017, ПАИ

19 октября в 16:00 в Пскове в галерее «Цех» (улица Пушкина, 13а, административное здание за Псковским академическим театром драмы) откроется выставка «Разные войны: национальные школьные учебники истории о Второй мировой войне». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Выставка будет интересна учителям истории, гуманитарным исследователям, учащимся старших классов, студентам, а также всем, кто интересуется проблемами исторической памяти.

Выставка исследует различные подходы к отражению истории Второй мировой войны на основе сравнения материалов современных школьных учебников Германии, Италии, Литвы, Польши, Чехии и России. У посетителей будет возможность «пролистать» страницы учебников истории и познакомиться с методиками преподавания истории в разных европейских странах.

Выставку подготовила рабочая группа «Историческая память и просвещение» в рамках Гражданского форума ЕС – Россия. В составлении экспозиции принимали участие академические историки и учителя истории всех шести стран-участниц. Русскоязычная версия экспозиции уже была показана в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми, Новосибирске, Красноярске, Сыктывкаре. В странах Европейского Союза англоязычная версия выставки прошла в Праге, Страсбурге, Брюсселе, Милане и других городах.

Выставка будет работать ежедневно с 16:00 до 19:00. Вход свободный.

По предварительной записи возможно проведение и семинарских занятий для организованных групп (школьников, студентов, преподавателей). Время для коллективных посещений можно согласовать по телефону: +7 (911) 395 77 63.