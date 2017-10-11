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Общество

86% составляет строительная готовность нового перинатального центра в Пскове

Строительная готовность нового перинатального центра в Пскове превысила 86%, его планируется сдать в декабре этого года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе госкорпорации «Ростех», которая занимается возведением объекта при поддержке администрации Псковской области.

На объект уже поставлено и монтируется медицинское оборудование, введены в строй системы водоснабжения, отопления и канализации, завершается монтаж вентиляционной и противопожарной систем.

«Работы по завершению строительства идут в соответствии с графиком, согласованным с областью. На объекте задействованы более 200 человек, а строительный контроль осуществляется на постоянной основе. Мы заключаем договоры на закупку медицинского оборудования, организовано присутствие представителей поставщиков техники на объекте. Оборудование частично завезено в перинатальный центр и монтируется. Уверены, что совместными усилиями, при поддержке области, сдадим объект в декабре», – отметил заместитель главы «Ростеха» Николай Волобуев.

Итоговая стоимость строительства нового объекта составляет 2,56 млрд рублей, в том числе порядка 590 млн рублей «Ростех» выделяет Псковской области в виде беспроцентного займа. Финансовая поддержка должна решить проблему дефицита средств в бюджете области и ускорить ввод объекта в эксплуатацию. Также Ростех обеспечит перинатальный центр двумя автомобилями скорой медицинской помощи класса «С».

В ближайшее время в центр будет завезена неонатальная медтехника: инкубаторы для реанимации новорожденных с критически малым весом, аппараты поддержки дыхания и искусственной вентиляции легких, реанимационные столы, установки для фототерапии, системы обогрева младенцев и другое оборудование производства холдинга, в общей сложности 1 500 единиц техники.

Объект в отличие от перинатальных центров, возводимых в других регионах, отличается сложной конфигурацией («ласточкой»), а общая площадь здания составляет 21,6 тысяч квадратных метров.

Перинатальный центр, рассчитанный на 110 мест, позволит обеспечить квалифицированную медицинскую помощь беременным с высокой степенью риска рождения ребенка с перинатальной патологией и медицинскую помощь новорожденным и детям раннего возраста со сложной перинатальной патологией. В центре будет проводиться консультирование и прогнозирование возможной патологии у женщин до наступления желанной беременности. Также в центре будут открыты клинико-диагностическая лаборатория и отделение патологии беременности.

Объект возводится в рамках программы, разработанной Минздравом России и утверждённой распоряжением правительства в декабре 2013 года.

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