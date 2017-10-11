Школу подготовки родителей предлагается возродить в Псковском перинатальном центре

16:09, 11 октября 2017, ПАИ

В Псковском перинатальном центре предлагается возродить Школу подготовки родителей. Об этом заявила заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по здравоохранению Надежда Рогозина сегодня, 11 октября, в ходе заседания общественного совета при госкомитете.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, по словам Надежды Рогозиной, пропускная способность существующего Центра по медицинской профилактики не удовлетворяет, в связи с тем, что спрос на оказание услуг по подготовке и беременности и родам превышает предложение.

Кроме того, Надежда Рогозина не исключает возможности установки системы видеонаблюдения в перинатальном центре.