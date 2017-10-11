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Общество

Была ли врачебная ошибка, должна установить проверка Псковского перинатального центра

Ведомственная проверка, которая сегодня, 11 октября, состоится в Псковском перинатальном центре, должна установить была ли допущена врачебная ошибка в отношении молодой мамы — корреспондента ГТРК «Псков» Ольги Сигалаевой (Лосской). Об этом сообщила заместитель председателя госкомитета Псковской области по здравоохранению на выездном заседании общественного совета при Госкомитете, которое состоялось 11 октября в перинатальном центре.

Надежда Рогозина разделила размещённое молодой мамой сообщение о пребывании в перинатальном центре на две части: была или нет врачебная ошибка и вопросы уровня общения между пациентом и медиком.

Она сообщила, что первой части и будет посвящена ведомственная проверка. Надежда Рогозина отметила важность того, чтобы в проверке участвовали независимые эксперты. Уже приглашены акушеры-гинекологи Псковской областной и городской больниц, врачи частной клиники, которые оказывали помощь Ольге Сигалаевой.

Надежда Рогозина заверила, что результаты проверки будут доведены до пациентки.

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