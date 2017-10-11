Медики Псковского перинатального центра высказали свои претензии к пациенткам: Хотят заснуть, проснуться, и иметь ребетёночка

13:46, 11 октября 2017, ПАИ

Сотрудники Псковского перинатального центра поделились своими претензиями к пациенткам, сообщает с выездного заседания общественного совета при региональном Госкомитете по здравоохранению и фармации корреспондент Псковского агентства информации. Напомним,

Одна из медиков посетовала, что у пациентов «очень поменялся менталитет»: в частности, они «смотрят на врача, как на обслуживающий персонал, иногда не в приличной форме». Кроме того, посетовала она, роженицы «не готовы трудиться», а «потом звонят родственники с претензиями».

«Женщины приходят как в СПА-отель! Они хотят заснуть, проснуться, и иметь ребетёночка», - заявила она, и добавила, что некоторые пациентки «выматывают своим негативным отношением».

Другой доктор отметил, что «степень трепетности к себе» бывает разной. Он напомнил, что люди работают «не только плохо, но и хорошо». И привел в пример, когда медика обвиняли в предумышленном убийстве ребенка, родившегося с весом меньше 500 граммов, хотя тот сделал все возможное для спасения младенца.

Еще один врач также согласился, что «уровень подготовки рожениц» крайне низкий. «Психологические аспекты сказываются на восприятии людьми того, с чем они здесь сталкиваются», - пояснил он. По его мнению, коллектив в Псковском перинатальном центре - один из самых лучших в стране, а «сама атмосфера работы - культурная».