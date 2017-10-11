Задержан пьяный пскович, угрожавший ножом 64-летней женщине
Задержан пскович, угрожавший ножом 64-летней женщине, сообщили Псковскому агентству информации в отделе Росгвардии по Псковской области.
Находившийся на маршруте патрулирования наряд группы задержания вневедомственной охраны получил информацию о том, что в доме на улице Советской Армии происходит конфликт. Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали нетрезвого 46-летнего мужчину, который с использованием ножа угрожал убийством 64-летней женщине.
Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.