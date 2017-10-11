В этом доме жил…

18:40, 11 октября 2017, ПАИ

Совет ректоров СЗФО в июле-августе провёл конкурс творческих работ среди студентов, объединенных общей тематикой – «Россия, устремленная в будущее!» Участие в нём приняли и студенты Псковского государственного университета.

«Никаких задач, алгоритмов, требований к работам не предъявлялось, - рассказал о конкурсе проректор – директор центра социологии и региональной политики ПсковГУ Роман Романов. - Тем интереснее посмотреть на мысли поколения, о котором столько пишут и нелицеприятного, и тревожного. Взрослые эксперты как только не предлагают воспринимать нашу молодежь. А что сама молодежь? Её-то голос, мысли, ценности не звучат в обществе, разве что только в социальных сетях и то в сообществах сверстников».

ПсковГУ предоставил работы своих студентов и Псковское агентство информации начинает их публикацию. Мы не будем давать оценок и устраивать голосование, просто предоставляем возможность читателям посмотреть на мир и страну глазами псковских студентов.

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Он - скейтер. Ему 24 года, все зовут его Вадик. Он обожает рок-музыку. А еще Вадик любит читать, особенно стихи, что весьма примечательно потому, что он программист.

Полгода назад Вадик открыл для себя поэзию Шешолина – нашел стихотворение в сети, а спустя пару дней, в его руках оказалась первая книга. Шаг за шагом он погружался в творчество поэта, знакомился с событиями его жизни, побывал в любимых местах Шешолина, но дом, где прожил большую часть жизни поэт, он так и не нашел. Тогда Вадим принялся за поиски адресов, где хоть какое-то время провел Евгений Шешолин в своих скитаниях. Поэт часто переезжал, так как большую часть времени снимал жилье. Он общался со знакомыми поэта, с поклонниками его творчества, с филологами.

Так Вадик познакомился с остальными…

Ее имя Илона, что означает «светлая». Она профессор и всю жизнь посвятила филологии.

Еще в школе она познакомилась с Тыняновым, сначала как с литератором (чтение «Кюхли» и «Вазир-мухтара»), затем как с критиком ( статьи о киноискусстве), а после - и как с филологом.

С ним она «общалась» и в студенческие годы в Москве. Тынянов был ее верным спутником всю жизнь.

Уже здесь, в Пскове, она познакомилась с домом, где Юрий Николаевич провел свое детство.

Когда же к ней пришел Рома, ее бывший студент, и предложил эту идею, она с радостью согласилась…

Рома – тридцатилетний байкер, увлекается фотографированием и это увлечение сделал своей профессией.

Он окончил в свое время филфак. Еще будучи студентом очень часто проходил мимо дома Александра Алтаева, и лишь на пятом курсе Рома узнал о личности, судьбе и творчестве этого автора, о том, что писательница Маргарита Ямщиков, скрывающаяся под этим псевдонимом, жила здесь, в этом самом доме, мимо которого он так часто проходил.

Именно ему в голову пришла идея этих «мемориальных табличек».

Так они разными путями набрели друг на друга.

Елизавета БЕРДЫШЕВА, магистрант 1 курса факультета образовательных технологий и дизайна Псковского государственного университета, направление «Социальная педагогика»

Евгений ВАРМАШКИН, студент 2 курса факультета вычислительной техники и электроники Псковского государственного университета, направление «Информатика и вычислительная техника»

Алексей ГОЛУБЕВ, студент 3 курса факультета вычислительной техники и электроники Псковского государственного университета, направление «Информатика и вычислительная техника»

Григорий ЛЮТЫЙ, студент 1 курса факультета русской филологии и иностранных языков Псковского государственного университета, направление «Педагогическое образование: русский язык и литература»