Псковский гребец рассказал, как соревновался с крокодилами в США

16:06, 11 октября 2017, ПАИ

Член сборной РФ по академической гребле, чемпион России и Европы Павел Сорин рассказал, как команде пришлось соревноваться в канале с крокодилами на Чемпионате мира в США. Об этом с пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» передает корреспондент Псковского агентства информации, сегодня, 11 октября.

«Классное место было, климат хороший, в гребном канале плавали крокодилы и аллигаторы. Даже во время заездов бывало проплывали аллигаторы. Я даже не знаю, как это допустили», - рассказал Павел Сорин.

По словам спортсмена, нынешний сезон оказался для него самым продолжительным в карьере: он начался с конца апреля и завершился стартом на Чемпионате мира в США, который прошёл с 24 сентября по 3 октября в городе Сарасоте (Флорида).

«Средний возраст нашей команды на Чемпионате мира составлял 20 лет, мы были самыми молодыми. Этим же составом мы выступали на первенстве мира до 23 лет, где завоевали серебряную медаль. Так что 10 место нашей команды на чемпионате в США я считаю успехом, потому что конечная цель - Олимпиада в Токио, и к тому моменту, я думаю, мы выйдем на нужный уровень», - заявил псковский гребец.

Павел Сорин рассказал, что задачей на Чемпионате мира попадание в первый финал – с 1 по 6 место, но команде достались очень сильные соперники. «Первая тройка в нашем финале и стала призёрами и победителями чемпионата в целом», - пояснил спортмен.

«Для нас 10 место, учитывая, что в каждом заезде была борьба до последнего гребка, - это достаточно успешно», - заключил Павел Сорин.