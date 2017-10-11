Участники учения в Псковской области создали огневой мешок и уничтожили вклинившегося условного противника

15:51, 11 октября 2017, ПАИ

Подразделения ВДВ России и сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Белоруссии уничтожили вклинившегося условного противника в огневом мешке, применяя артиллерию, минометы, ракетные комплексы и различное стрелковое оружие. Такое занятие прошло 11 октября в ходе заключительной фазы совместного тактического учения на полигоне «Струги Красные», сообщили Псковскому агентству информации в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Для создания огневого мешка объединенное командование группировкой применило рейдовый и обходящий отряды состоящие из военнослужащих Витебска и Пскова.

Для нанесения максимального огневого поражения наиболее боеспособным отрядам условного противника объединенная группировка задействовала более 200 единиц различных комплексов артиллерийского, стрелкового и пушечного вооружения.

Кроме того, для сохранения инициативы и продолжения высокоманевренных действий на всю глубину боевых порядков условного противника, парашютно-десантные роты ВДВ России и ССО Белоруссии под прикрытием огня армейской авиации и артиллерии провели контратаку на поспешно занятую оборону противника.

Подходящие резервы и остатки легко бронированной техники условного противника в ходе засадных действий были уничтожены кинжальным огнем из крупнокалиберных пулеметов двух десятков БТР-80 бронегруппы ССО Белоруссии.

В совместном тактическом учении принимают участие усиленные парашютно-десантные батальоны от Витебского соединения ССО Белорусси и Псковского соединения ВДВ России. Всего около 1000 военнослужащих и более 200 единиц боевой и специальной техники.

В объединенную группировку вошли БТР-80, БМД-2, САО 2С9, 82 мм минометы, 135 мм противотанковые ракетные комплексы, а также специальная техника связи и инженерной разведки, специальное снайперское оружие, средства воздушной разведки, радиоэлектронной борьбы, автоматическое стрелковое и динамо реактивное оружие различного калибра, состоящие на вооружении в армиях двух государств.

Руководит совместными российско-белорусскими тактическими учениями начальник штаба Псковского десантно-штурмового соединения полковник Евгений Тонких.

Боевая стрельба военнослужащих обоих государств осуществляется на полигоне «Струги-Красные» в Псковской области.

Совместное российско-белорусское тактическое учение на территории России проходит в соответствии с Планом сотрудничества между Министерством обороны РФ и Министерством обороны Белоруссии и будет продолжаться до 12 октября.