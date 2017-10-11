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Экономика

Арбитражный суд отказал Северо-западной пригородной железнодорожной компании в удовлетворении многомиллионного иска к администрации Псковской области

Арбитражный суд Псковской области отказал ОАО «Северо-западная пригородная железнодорожная компания» в удовлетворении иска к администрации Псковской области, стало известно Псковскому агентству информации. Компания в 2016 году требовала взыскать с финуправления области более 144 миллионов рублей выпадающих доходов, связанных с перевозкой пассажиров пригородным железнодорожным транспортом на территории региона.

Отметим, ранее принимавшиеся по данному делу решения в пользу ОАО «Северо-западная пригородная железнодорожная компания» (решение Арбитражного суда Псковской области от 27 октября 2016 года и постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 января 2017 года) были отменены, в июне 2017 года дело было возвращено кассационным судом на рассмотрение в первую инстанцию.

В кассационной жалобе финуправление Псковской области ссылалось на неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и несоответствие их выводов фактическим обстоятельствам дела.

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