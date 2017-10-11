Павел Сорин: Выиграть в 19 лет Чемпионат России по гребле для меня было чем-то нереальным

16:26, 11 октября 2017, ПАИ

«В 19 лет я выиграл Чемпионат России по академической гребле, для меня это было что-то такое нереальное», - рассказал член сборной РФ по академической гребле, чемпион России и Европы Павел Сорин сегодня, 11 октября, на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда», передает корреспондент Псковского агентства информации.

Следующей важной медалью в своей карьере спортсмен назвал «золото» Чемпионата Европы в парной четвёрке в Познани. «Там мне посчастливилось сидеть в лодке с олимпийским чемпионом 2004 года Сергеем Федоровцевым. Это был очень важный опыт. Ему было 35 лет, мне - 15. То есть бывает, что в одной лодке даже люди с таким разрывом в возрасте могут сидеть», - рассказал Павел Сорин.

Он также отметил, что Чемпионат России выигрывали в парной четвёрке и для спортсмена эти соревнования были уже «рядовыми». В 2016 году Павел Сорин взял «серебро» в Чемпионате Европы в Бранденбурге (Германия) и, как отмечает спортсмен, в тот день был сильный ветер. «Это такой вид спорта, где важны не только физические возможности, но и техническое мастерство, и оно нам помогло несмотря на нелучшие физические качества», - добавил спортсмен.

В 2014 году на первом этапе кубка Мира в Сиднее, по словам Павла Сорина, команде выпала возможность выступить псковским экипажем, в который, помимо его самого, входили Семен Яганов, Максим Бабажанов и Евгений Каширин. В том же году Семён Яганов перешёл в распашную греблю. «Он уже не хочет менять свою специфику, а мне больше нравится парная гребля. Поэтому наши пути разошлись, но мы друзья, тут всё нормально», - сказал Павел Сорин.

Сейчас, подчеркнул спортсмен, у него настрой на Чемпионат мира в Болгарии и Олимпиаду, а впереди - зимняя подготовка в Азербайджане, где климат позволяет заниматься на воде. «А дальше все будет зависеть от результатов в следующем сезоне. Будет результат - значит всё делается правильно», - заключил он.