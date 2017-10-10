Студенческая команда гребцов формируется в Великих Луках

16:32, 11 октября 2017, ПАИ

При Великолукской академии физкультуры и спорта формируется команда по гребле. Об этом сообщил тренер сборной Псковской области Сергей Матвеев 11 октября на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правда», передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы надеемся, что Великие Луки - это тоже такая точка, где будет восьмёрка академическая. Я уверен, там должна быть команда, и она будет. Мы одного-двух человек туда делегируем, - сказал Сергей Матвеев. - И, я думаю, оттуда у нас будут проблемы, потому что мне рапортуют, что там даже футбольная команда на гребных тренажерах тренируется, так что, мы ожидаем серьёзной борьбы».

В свою очередь председатель областного комитета по физической культуре и спорту Иван Штылин пояснил, что направление студенческой гребной лиги создается для того, чтобы увеличить конкуренцию в регионе. «Чтобы у нас на областных соревнованиях состязались не только три школы - Дедовичи, «Ника» и Центр спортивной подготовки, чтобы мы могли комплектовать дополнительные экипажи», - сказал он.

Иван Штылин напомнил, что до 2016 года академическая гребля не попадала для региона в перечень базовых видов спорта. По его словам, завоеванные четвёркой с Павлом Сориным медали позволили области подать заявку и получить субсидии на развитие этого вида спорта, а также улучшать материально-техническую базу. «Нормальная лодка стоит порядка миллиона рублей - плюс-минус. А от качества лодки напрямую зависит скорость, те самые секунды», - заметил руководитель комитета.