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Тренер сборной Псковской области по академической гребле: Мне везёт на талантливых ребят

«Я думаю, мне просто везёт, потому что все ребята талантливые», - заявил тренер сборной Псковской области по академической гребле Сергей Матвеев на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» 11 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«На следующем чемпионате мира наша задача заключается в том, чтобы попасть в лицензионную зону. У нас много показывающей результаты молодёжи, я уверен, что кто-то из этих ребят подтянется. Здорово, если на Олимпиаде будет чисто псковский экипаж, но даже если будет 2-3 человека из Пскова, это тоже здорово», - отметил тренер.

По его словам, сейчас в команде формируется восьмёрка, в которую отбираются ребята с особыми антропометрическими данными. «Нам везёт, что на псковской земле нам попадаются талантливые ребята», - подчеркнул Сергей Матвеев.

Он также рассказал о развитии парагребли и заявил о «больших планах» на этот счёт. «Мы думаем создать конкурентоспособные экипажи по парагребле, чтобы они могли отобраться хотя бы на лицензию. Скоро в регион должна поступить лодка для парагребли», - сказал тренер.

Сергей Матвеев подчеркнул, что есть возможность обновлять и парк обычных лодок. «Сейчас у каждого спортсмена есть лодка, которая позволяет на равных конкурировать со спортсменами других регионов и государств», - добавил он.

Он также рассказал о развитии парагребли и заявил о «больших планах» на этот счёт. «Мы думаем создать конкурентоспособные экипажи по парагребле чтобы они могли отобраться хотя бы на лицензию. Скоро в регион должна поступить лодка для парагребли. У нас есть возможность обновлять парк и обычных лодок. Сейчас у каждого спортсмена есть лодка, которая позволяет на равных конкурировать со спортсменами других регионов и государств», - добавил тренер сборной.

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