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Общество

5-10 градусов тепла ожидается в Псковской области 12 октября

12 октября на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +2 до +7 градусов, днем — от +5 до +10.

Атмосферное давление низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.

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