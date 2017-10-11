5-10 градусов тепла ожидается в Псковской области 12 октября

17:43, 11 октября 2017, ПАИ

12 октября на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +2 до +7 градусов, днем — от +5 до +10.

Атмосферное давление низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.