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Спорт

Похудеть, поверить в себя, ловить восхищенные взгляды

Каждый человек вне зависимости от пола хочет быть здоровым, уверенным в себе и привлекательным. Каждый второй в своей жизни приходил к точке, когда «пора что-то делать»: упругое тело после родов стало более рыхлым, от сидячего образа жизни появились лишние килограммы и хроническая усталость, привычная одежда стала тесна, или мужчина хочет набрать мышечную массу, чтобы чувствовать себя более уверенно, или девушка, которая в преддверии свадебного торжества хочет надеть самое красивое платье.

Если хотя бы одна из этих проблем вам знакома, то проект «Будь в форме-7» от клуба «Супер фитнес» ждет именно вас. В проекте будут участвовать всего 6 счастливчиков, которые изменят свою жизнь за 21 день.

16 октября в 19:00 мы ждем вас с вашей историей в клубе «Супер фитнес» по адресу Рижский проспект, 16 (4 этаж). Запишитесь на участие и узнайте подробности по телефону 56-60-80. Будьте в форме вместе с нами!

Отзывы участников предыдущих проектов здесьздесь и здесь. Ждем вас на сайте клуба «Супер фитнес» и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте».

Адрес клуба: Рижский проспект, 16, телефон 56-60-80. Время работы: с 7:00 до 23:00.

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