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Общество

Тренер псковской сборной по гребле: Мы хотим сделать этот вид спорта более доступным

«Мы хотим сделать академическую греблю более доступным видом спорта», - заявил старший тренер сборной Псковской области по академической гребле Сергей Матвеев, сегодня, 11 октября, на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда».

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, по словам Сергея Матвеева, задача сборной сегодня – завоевать медали на Олимпиаде.

Кроме того, тренер отметил, что первый год студенческой гребной лиги команда региона отработала в ПсковГУ, где появилась первая «восьмерка».  «Я надеюсь, что у них появится свой дом, где они будут хранить свои лодки - там, где сейчас кампус строится. Это позволит участвовать и в таких турнирах как кубок двух земель - НовГУ, ПсковГУ, может и Великие Луки подключатся. Я допускаю возможность и матчевых встреч», - рассказал Сергей Матвеев.

В свою очередь, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Псковской области Иван Штылин заявил о планах использования будущего кампуса ПсковГУ: «У нас тоже большие планы по его кампусу в свете его близости к Великой. Наша мечта - чтобы вышло у нас на воду сразу 6 восьмёрок, чтобы на каждом факультете было по восьмёрке», - заключил он.

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