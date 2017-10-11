Сократилась заболеваемость туберкулёзом в Псковской области

16:12, 11 октября 2017, ПАИ

За 9 месяцев в Псковской области сократилась заболеваемость туберкулёзом и смертность от этой болезни, сообщил главный врач ГБУЗ ПО «Противотуберкулёзный диспансер» Сергей Богатин на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» 11 октября. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Надеемся, по итогам года у нас показатели улучшатся», - добавил Сергей Богатин.

Медик также рекомендовал псковичам, которые замечают у себя симптомы туберкулёза, например, кашель в течение 2-3 недель, обращаться к врачам и проходить флюорографию. Бесплатное обследование в диспансере готовы провести даже при отсутствии у пациента паспорта и медицинского полиса.

«Всегда считалось, что туберкулёзом болеют социально дезадаптированные люди, но реальность такова, что заболеть может любой, так как палочка Коха передаётся по воздуху, поэтому все хотя бы раз в два года должны проходить противотуберкулёзное обследование», - подчеркнул Сергей Богатин.