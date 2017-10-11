0
18:40
В этом доме жил…
18:11
Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили спортклуб «Супер-Фитнес» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:33
86% составляет строительная готовность нового перинатального центра в Пскове
15:51
Участники учения в Псковской области создали огневой мешок и уничтожили вклинившегося условного противника
14:42
300 млн рублей получит Псковская область на строительство и ремонт дорог
13:40
Была ли врачебная ошибка, должна установить проверка Псковского перинатального центра
12:59
Движение по улице Кузнецкой в Пскове будет ограничено 12 октября
Еще новости
Общество

Сократилась заболеваемость туберкулёзом в Псковской области

За 9 месяцев в Псковской области сократилась заболеваемость туберкулёзом и смертность от этой болезни, сообщил главный врач ГБУЗ ПО «Противотуберкулёзный диспансер» Сергей Богатин на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» 11 октября. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Надеемся, по итогам года у нас показатели улучшатся», - добавил Сергей Богатин.

Медик также рекомендовал псковичам, которые замечают у себя симптомы туберкулёза, например, кашель в течение 2-3 недель, обращаться к врачам и проходить флюорографию. Бесплатное обследование в диспансере готовы провести даже при отсутствии у пациента паспорта и медицинского полиса.

«Всегда считалось, что туберкулёзом болеют социально дезадаптированные люди, но реальность такова, что заболеть может любой, так как палочка Коха передаётся по воздуху, поэтому все  хотя бы раз в два года должны проходить противотуберкулёзное обследование», - подчеркнул Сергей Богатин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили спортклуб «Супер-Фитнес» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
11 октября 2017
Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2017» посетили спортклуб «Супер-Фитнес» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
86% составляет строительная готовность нового перинатального центра в Пскове
11 октября 2017
86% составляет строительная готовность нового перинатального центра в Пскове
Участники учения в Псковской области создали огневой мешок и уничтожили вклинившегося условного противника
11 октября 2017
Участники учения в Псковской области создали огневой мешок и уничтожили вклинившегося условного противника
300 млн рублей получит Псковская область на строительство и ремонт дорог
11 октября 2017
300 млн рублей получит Псковская область на строительство и ремонт дорог 1
Была ли врачебная ошибка, должна установить проверка Псковского перинатального центра
11 октября 2017
Была ли врачебная ошибка, должна установить проверка Псковского перинатального центра
Движение по улице Кузнецкой в Пскове будет ограничено 12 октября
11 октября 2017
Движение по улице Кузнецкой в Пскове будет ограничено 12 октября
Мошенники вымогают деньги у псковичей за участие в празднике «Маленький чемпион»
11 октября 2017
Мошенники вымогают деньги у псковичей за участие в празднике «Маленький чемпион» 1
Российско-белорусская группировка загнала условного противника в болота Псковской области
11 октября 2017
Российско-белорусская группировка загнала условного противника в болота Псковской области

Идет загрузка...