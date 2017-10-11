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Общество

Главврач псковской поликлиники: Проблем с флюорографией у нас нет

«У нас есть определённый кадровый дефицит в поликлинике, но проблем с флюорографией нет», - рассказала главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная сегодня, 11 октября, в ходе пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды», посвященной теме борьбы с туберкулезом. «Чтобы получить направление даже не нужно обращаться к врачу, можно пойти в доврачебный кабинет», - заверила она, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Галина Неваленная признала, что «есть временная проблема в 3-й поликлинике, так как сломался флюорограф». Однако уже в конце этого или в начале следующего года там будет установлено новое оборудование. При этом в 1-й и 2-й поликлиниках Пскова флюорографы работают в две смены. «Можно обратиться даже во второй половине дня», - заверила главврач.

Она отметила, что на сегодняшний день проведено только 39% флюорографических обследований от плановых показателей на октябрь. «Лучше каждый год проходить обследования, они не опасны для здоровья», - напомнила она. Галина Неваленная отметила, что во многих госструктурах есть обязательные медосмотры, и добавила, что в связи с этим ее «больше всего беспокоит то население, которое работает в частных структурах».

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