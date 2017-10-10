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Сергей Матвеев: Псковская верфь делает неплохие тренировочные лодки

Псковская лодочная верфь делает неплохие тренировочные лодки «Ладога». Об этом сообщил тренер сборной Псковской области по академической гребле Сергей Матвеев 11 октября на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды», передает корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Матвеев отметил, что часть лодок, произведенных псковской верфью, закупает Студенческая гребная лига, включающая более 30 вузов от Владивостока до Калининграда. По его мнению, псковские лодки качественнее и лучше, чем у другого российского производителя.

В свою очередь, член сборной РФ по академической гребле, чемпион России и Европы Павел Сорин отметил: «Я когда пришёл - не было ни одной приличной лодки, были только «Дзинтарсы» 80-90-х годов, была только она приличная лодка - немецкая 2004 года. А сейчас есть возможность у каждого грести на очень хорошем инвентаре, вёсел вообще очень много».

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