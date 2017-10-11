Выездные флюорографы будут работать в Пскове в конце октября
Выездная флюорография нацелена на людей, которые неохотно идут в поликлиники, рассказала главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная сегодня, 11 октября, в ходе пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды», посвященной теме борьбы с туберкулезом.
Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, по ее словам, в ближайшее время выездной флюорограф в Пскове будет работать по следующим адресам:
24 октября - на ул. Алёхина, 10;
26 октября - на Сиреневом бульваре, 9;
27-28 октября – на ул. Индустриальной, 8;
30 октября – на ул. Н. Васильева, 83а;
31 октября – на ул. Черняховского, 2\29.