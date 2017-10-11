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Общество

Выездные флюорографы будут работать в Пскове в конце октября

Выездная флюорография нацелена на людей, которые неохотно идут в поликлиники, рассказала главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная сегодня, 11 октября, в ходе пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды», посвященной теме борьбы с туберкулезом.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, по ее словам, в ближайшее время выездной флюорограф в Пскове будет работать по следующим адресам:

24 октября - на ул. Алёхина, 10;

26 октября - на Сиреневом бульваре, 9;

27-28 октября – на ул. Индустриальной, 8;

30 октября – на ул. Н. Васильева, 83а;

31 октября – на ул. Черняховского, 2\29.

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