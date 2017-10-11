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Общество

Ежегодно проходить флюорографию и тест на ВИЧ посоветовала псковичам главврач горполиклиники

Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленая посоветовала жителям региона ежегодно проходить флюорографию и проверяться на ВИЧ. Об этом она заявила сегодня, 11 октября, в ходе пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда», передает корреспондент Псковского агентства информации.

Кроме того, главврач Противотуберкулёзного диспансера Псковской области Сергей Богатин рассказал о смертельных исходах запущенных пациентов: «В первом квартале были 2 человека из районов области в возрасте 32 года и 34 года. К сожалению, не удалось их спасти, они погибли в течение недели, потому что поступили уже в терминальном состоянии [угасание функций организма, предшествующее биологической смерти - ПАИ] . Они проживали на хуторах, и в районных больницах про них даже не знали. Они занимались самолечением».

Главный врач областного центра медицинской профилактики Мария Отраднова пояснила, что туберкулёз прежде всего поражает людей с ослабленным иммунитетом, пожилых людей, и призвала граждан присматриваться к родственникам: «Возможно, дедушка, который кашляет, потому что 40 лет курит, на самом деле болен туберкулёзом. То же самое касается детей, которые постоянно кашляют якобы потому, что в доме кот». 

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