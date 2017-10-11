Псковские медики: Туберкулёзом стали чаще болеть социально адаптированные люди

18:32, 11 октября 2017, ПАИ

Туберкулёзом стали чаще болеть социально адаптированные люди, заявила главный врач псковского областного Центра медицинской профилактики Мария Отраднова на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 11 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Как сообщил главврач ГБУЗ ПО «Противотуберкулёзный диспансер» Сергей Богатин, по итогам 9 месяцев 2017 года в Псковской области снижаются показатели по заболеваемости туберкулёзом и по смертности от него. «Если бы было обследовано 100% населения, показатели бы ещё снизились», - считает он. Поэтому Сергей Богатин обратился к гражданам: «Если предлагают пройти обследование вам или ребёнку на туберкулёз - не отказывайтесь от данной процедуры».

Он также отметил, что на снижение заболеваемости туберкулёзом могут влиять два фактора - работа общелечебной сети и то, что уже переболевшие дальше не заражаются и не заражают других людей.

«В этом году самый ранний случай заражения - 3 года. Там семья такая - мама сама была переболевшая, неоднократно лечилась. В последний раз мы обращались в суд, чтобы её принудительно госпитализировали в диспансер», - продолжил Сергей Богатин.

Говоря о вакцинации, он обратил внимание на то, что ни одна инъекция не защищает на 100%, но даже если человек потом заболеет, скорее всего, болезнь пройдёт в более лёгкой форме.

А главврач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная подчеркнула полезность флюорографии, которая может помочь вовремя обнаружить рак лёгких.

В целом, было озвучено, что развитие медицины достигло такого уровня, когда практически все заболевания, которые выявляются на ранних стадиях, излечиваются практически без последствий. Поэтому медики призывают регулярно проходить обследования.