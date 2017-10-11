Александр Кузнецов и Игорь Калашников проконтролировали ход ремонта дворов и дорог в Пскове

16:40, 11 октября 2017, ПАИ

Сегодня, 11 октября, заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов исполняющий обязанности главы администрации Пскова Игорь Калашников, в ходе рабочей поездки, проконтролировали ремонт, который проходит на городских улицах и во дворах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В поездке также приняли участие заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Дмитрий Таратынов и председатель Общественного совета при Государственном комитете Псковской области по строительству и ЖКХ Алексей Кириллов.

Первым объектом, который они осмотрели в ходе поездки, стала дворовая территория на Октябрьском проспекте рядом с домом № 23б, благоустройство которой проводится по программе «Формирование комфортной городской среды». Ремонт начался накануне и сейчас на данном участке рабочие уже провели снятие старого асфальтового покрытия, установили поребрики, произвели выравнивание канализационных колодцев. Как только все подготовительные работы будут завершены, а погодные условия будут соответствовать необходимым нормам, подрядная организация приступит к укладке нового асфальта. Срок выполнения работ запланирован на конец октября.

Затем участники выезда переместились на улицу 128-й Стрелковой дивизии, где осмотрели установленный в этом году в рамках ремонта магистрали светофорный объект. Игорь Калашников отметил, что с введением в эксплуатацию здесь светофора пропускная способность, а также безопасность проезда перекрестка повысилась многократно.

Кроме того, участники выезда осмотрели и масштабные работы по ремонту дорожного покрытия на улице Железнодорожной. В настоящее время здесь уже снят верхний слой асфальта, ведутся ремонтные работы по установке бортового камня. Укладке асфальтового покрытия здесь будет уделено особое внимание, так как по данной улице планируется запустить автобусный маршрут. Этот вопрос, поддержанный жителями микрорайона, был обозначен депутатом Псковской городской Думы Сергеем Гавриловым. Ремонт улицы Железнодорожной по условиям контракта планируют завершить в ближайшее время.

«Также в ходе поездки было осмотрено еще несколько дворов, где идет благоустройство, а также проинспектировано проведение капитального ремонта дома на Октябрьском проспекте, 40», - сообщает пресс-служба города.

Заместитель губернатора Александр Кузнецов поинтересовался у Игоря Калашникова, как осуществляется контроль над ремонтными работами в городе. Глава администрации заверил, что проводится ежедневный мониторинг как по общественным пространствам, так и улично-дорожной сети.

В целом Александр Кузнецов положительно оценил ход работ. «Темп набран хороший, работы идут по всему городу. Руководством города делается все, чтобы соблюдался ранее утвержденный график проведения асфальтирования, благоустройства улиц и дворовых территорий», — сказал он.