Всероссийские проверочные работы по русскому языку пройдут 12 октября

18:14, 11 октября 2017, ПАИ

12 октября во всех регионах России для учащихся 2-х классов пройдут Всероссийские проверочные работы (ВПР) по русскому языку. Их напишут учащиеся более 32 тысяч школ – около 60% школ в каждом из регионов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Задания диагностической работы, которую предстоит выполнить школьникам, проверяют уровень владения базовыми навыками правописания и учебно-языковыми фонетическими и синтаксическими умениями, а также универсальными учебными действиями. Содержание проверочной работы соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования.

В рамках проверочной работы тестируется умение второклассников безошибочно и аккуратно списывать предложения неосложненного текста. Также учащиеся должны продемонстрировать умение пользоваться алфавитом для упорядочивания слов, использовать алфавит для поиска нужной информации в словаре.

Кроме того, в рамках работы проверяется умение распознавать согласные звуки в слове по глухости-звонкости и мягкости-твердости, умение делить слова на слоги, распознавать место переноса слова.

Также учащимся предстоит продемонстрировать умение составлять предложение из слов, устанавливая между ними связь по вопросам, а также умение употреблять прописную букву в начале предложения и ставить пунктуационный знак в конце предложения.