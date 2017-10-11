Живая и охлаждённая рыба и лук подорожали в Псковской области значительнее других продуктов

18:35, 11 октября 2017, ПАИ

За январь-сентябрь 2017 года к уровню декабря 2016 года потребительские цены в Псковской области выросли на 1,7% (за январь – сентябрь 2016 года к уровню декабря 2015 года цены выросли на 3,4%). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковстате.

Среди продовольственных товаров более всего с начала года подорожала рыба живая и охлаждённая – на 15,8%, сырки творожные, глазированные шоколадом – на 8,2%, консервы рыбные натуральные и с добавлением масла – на 8,1%, кисломолочные продукты – на 7,8%, творог нежирный – на 7,6%, масло сливочное, колбаса вареная – на 6,8%, кофе натуральный в зернах и молотый, рыба мороженая неразделанная – на 6,3%. Из овощей больше всего подорожали лук репчатый – на 27,3%, морковь – на 18,5%, свекла столовая – на 10,3%. Среди фруктов и цитрусовых наибольший рост цен отмечен на лимоны – на 15,9%, апельсины – на 15,7%, яблоки – на 13,1%.

Наибольшее снижение цен за период с начала года наблюдалось на яйца – на 34,2%, крупу гречневую - ядрицу – на 29,2%, сахар – на 11,8%, кур охлаждённых и мороженых – на 11,7%, масло подсолнечное – на 7,8%, окорочка куриные – на 6,9%. Из плодоовощной продукции более всего подешевели огурцы свежие – на 43,2%, чеснок – на 37,8%, помидоры свежие – на 35,6%, капуста белокочанная свежая – на 34,9%, виноград – на 20%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания, в расчете на месяц, на конец сентября 2017 года составила по Псковской области 4 тыс. 107,25 рубля, и увеличилась по сравнению с декабрем 2016 года на 1,7% (в сентябре 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года – на 2,3%).

Из непродовольственных товаров значительнее других подорожала стеклянная посуда – на 13,6%, полотенца – на 10,5%, табачные изделия – на 9,9%, нитки – на 9,4%, обувь кроссовая и спортивная для взрослых – на 8,4%, бельевой трикотаж – на 7,2%, белье постельное – на 7,1%. Из услуг более всего выросли цены и тарифы на санаторно-оздоровительные услуги – на 19,1%, ветеринарные услуги – на 12,4%, услуги в сфере зарубежного туризма – на 10,4%, услуги банков – на 6%, коммунальные – на 4,8%, услуги пассажирского транспорта – на 4,3%. Из бытовых услуг значительнее других подорожали ритуальные услуги – на 8,2%, обрядовые услуги – на 3,5%.

Продовольственные товары с начала года подешевели на 0,1%, непродовольственные товары – подорожали на 3% и услуги – на 3,5%.

Рост цен на потребительском рынке Псковской области за период с начала года был ниже, чем в целом по Северо-Западному федеральному округу и на уровне России в целом, на непродовольственные товары, наоборот, опережал.