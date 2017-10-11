Десять человек пострадали в ДТП в Псковской области 10 октября

18:21, 11 октября 2017, ПАИ

10 октября на территории Псковской области зарегистрировали 5 ДТП, в которых 10 человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Псковской области.

В частности, 10 октября в 8:55 в Опочецком районе на 422-м километре трассы Санкт-Петербург - Невель 25-летний-водитель ВАЗ-21124 при повороте налево выехал со второстепенной дороги на проезжую часть главной дороги и совершил столкновение с автомобилем ГАЗ-2217 под управлением 51-летнего мужчины. В результате ДТП оба водителя и пассажиры ГАЗ-2217 – женщины 53 и 56 лет - с полученными травмами были госпитализированы в центральную больницу Опочки.

В тот же день в 13:10 в Пскове на регулируемом перекрестке улиц Юбилейная - Достовалова 37-летний водитель «Фольксвагена Пассат» сбил 8-летнего мальчика, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получил незначительные травмы.

В 13:50 в Пскове у дома 47 по улице Труда 49-летний водитель «Рено Логан» при выезде со второстепенной дороги не пропустил автобус ЛИАЗ-525626 под управлением 41-летнего мужчины и совершил с ним столкновение. В результате ДТП в салоне автобуса упали пассажиры - женщины 56 и 58 лет. Они получили незначительные травмы.

В 19:00 в Порхове у дома 1 по проспекту Ленина 20-летний водитель «Фольксвагена Пассат» сбил 19-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с полученными травмами была госпитализирована.

В 19:20 в Пскове на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Гоголя 50-летний водитель «Лада Ларгус» сбил пешехода, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход с полученными травмами был госпитализирован в Псковскую областную клиническую больницу.

Кроме того, 10 октября стражи порядка задержали четверых водителей в нетрезвом состоянии.