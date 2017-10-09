О профилактике простудных заболеваний расскажут в областной библиотеке

19:30, 11 октября 2017, ПАИ

Псковская областная универсальная научная библиотека (ул. Профсоюзная, д.2) приглашает на встречу «Отвыкайте болеть. Профилактика простудных заболеваний» из серии «Здоровый образ жизни». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

С наступлением осени резко возрастает вероятность простудных заболеваний и приходит время задуматься об их профилактике, чтобы защитить себя и своих близких от инфекций и вирусов.

Не стоит ждать периода эпидемии, заняться профилактикой простуды и гриппа можно уже сегодня.

В программе:

- обзор книг по теме «К здоровью с книгой»;

- презентация «Осеннее здоровье»;

- советы и рекомендации специалиста.

Мероприятие состоится 12 октября в 14:00. Вход свободный.