О профилактике простудных заболеваний расскажут в областной библиотеке
Псковская областная универсальная научная библиотека (ул. Профсоюзная, д.2) приглашает на встречу «Отвыкайте болеть. Профилактика простудных заболеваний» из серии «Здоровый образ жизни». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.
С наступлением осени резко возрастает вероятность простудных заболеваний и приходит время задуматься об их профилактике, чтобы защитить себя и своих близких от инфекций и вирусов.
Не стоит ждать периода эпидемии, заняться профилактикой простуды и гриппа можно уже сегодня.
В программе:
- обзор книг по теме «К здоровью с книгой»;
- презентация «Осеннее здоровье»;
- советы и рекомендации специалиста.
Мероприятие состоится 12 октября в 14:00. Вход свободный.