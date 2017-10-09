0
13:07
Прибалтийский прибор
10:03
Режиссер «Матильды» рассказал о совместных детях с Юлией Пересильд
12:00
Бегущий по мукам
09:13
Джазовое шоу фестиваля Crescendo (ФОТОРЕПОРТАЖ)
21:45
Джазовое шоу фестиваля Crescendo прошло в Пскове
13:58
Пресс-завтрак с музыкантами фестиваля Crescendo в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
11:35
Аркадий Шилклопер: Crescendo — это поиск талантов и их продвижение
Еще новости
Культура

О профилактике простудных заболеваний расскажут в областной библиотеке

Псковская областная универсальная научная библиотека (ул. Профсоюзная, д.2) приглашает на встречу «Отвыкайте болеть. Профилактика простудных заболеваний» из серии «Здоровый образ жизни». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

С наступлением осени резко возрастает вероятность простудных заболеваний и приходит время задуматься об их профилактике, чтобы защитить себя и своих близких от инфекций и вирусов.

Не стоит ждать периода эпидемии, заняться профилактикой простуды и гриппа можно уже сегодня.

В программе:

- обзор книг по теме «К здоровью с книгой»;

- презентация «Осеннее здоровье»;

- советы и рекомендации специалиста.

Мероприятие состоится 12 октября в 14:00. Вход свободный.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Режиссер «Матильды» рассказал о совместных детях с Юлией Пересильд
09 октября 2017
Режиссер «Матильды» рассказал о совместных детях с Юлией Пересильд 10
Джазовое шоу фестиваля Crescendo (ФОТОРЕПОРТАЖ)
07 октября 2017
Джазовое шоу фестиваля Crescendo (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Джазовое шоу фестиваля Crescendo прошло в Пскове
06 октября 2017
Джазовое шоу фестиваля Crescendo прошло в Пскове
Пресс-завтрак с музыкантами фестиваля Crescendo в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
06 октября 2017
Пресс-завтрак с музыкантами фестиваля Crescendo в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Аркадий Шилклопер: Crescendo — это поиск талантов и их продвижение
06 октября 2017
Аркадий Шилклопер: Crescendo — это поиск талантов и их продвижение 2
Фестиваль Crescendo открылся в Пскове гала-концертом (ФОТОРЕПОРТАЖ)
06 октября 2017
Фестиваль Crescendo открылся в Пскове гала-концертом (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Пресс-завтрак с участниками фестиваля Crescendo (ФОТОРЕПОРТАЖ)
05 октября 2017
Пресс-завтрак с участниками фестиваля Crescendo (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Поездкой на поезде запомнился визит в Псков участнице Crescendo Александре Конуновой
05 октября 2017
Поездкой на поезде запомнился визит в Псков участнице Crescendo Александре Конуновой 1

Идет загрузка...